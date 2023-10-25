Покерный регуляр Николас Маймоне, похоже, взял в заложники фортуну во время выступления в онлайн-турнире хайроллеров с бай-ином 10 300 долларов. Ведь как иначе объяснить невероятный камбек канадца в раздаче, когда казалось все – аут.

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Когда в игре оставалось только трое покеристов, Маймоне на префлопе объявил олл-ин с карманными семерками и увидел у оппонента Барака Висброда ручных королей. Оба попали в сет на флопе и, конечно, шансы Маймоне на выживание были призрачными – перед последней улицей чуть больше 2%. Но в покере встречаются чудеса – на ривере пришла последняя в колоде семерка и подарила канадцу каре.



Николас Маймоне / Фото PokerNews

Впоследствии Маймоне довершил свою расправу над Висбродом, выиграв классическую монетку. Справился в хедз-апе и с молдаванином Павелом Плешувым. И тут снова канадцу понадобилась помощь ее величества удачи. В решающей раздаче соперник уже на флопе собрал флеш, но Маймоне перекупил оппонента на ривере старшим флешом. Счастливчик в итоге получил 232,5 тысячи долларов.