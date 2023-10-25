Покерний регуляр Ніколас Маймоне, схоже, взяв у заручники фортуну під час виступу в онлайн-турнірі хайролерів з бай-іном 10 300 доларів. Адже, як інакше пояснити неймовірний камбек канадця в роздачі, коли здавалось усе – аут.

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Коли у грі залишалось лише троє покеристів, Маймоне на префлопі оголосив ол-ін із кишеньковими сімками і побачив у опонента Барака Вісброда ручних королів. Обидвоє влучили у сет на флопі і, звісно, шанси Маймоне на виживання були примарними – перед останньою вулицею лише трохи більше 2%. Але у покері трапляються дива – на рівері прийшла остання в колоді сімка і подарувала канадцю каре.



Ніколас Маймоне / Фото PokerNews

Згодом Маймоне довершив свою розправу над Вісбродом, вигравши класичну монетку. Упорався у хедз-апі і з молдаванином Павелом Плешувим. І тут знову канадцю знадобилась допомога її величності фортуни. У вирішальній роздачі суперник вже на флопі зібрав флеш, але Маймоне перекупив опонента на рівері старшим флешом. Щасливчик у підсумку отримав 232,5 тисяч доларів.