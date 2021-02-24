Даниэль Негреану считает себя большим фаворитом хедз-ап боя с Филом Хельмутом.

Напомним, канадец разгромно проиграл принципиальный матч Дагу Полку. За бледную игру Даниэля раскритиковал Фил Хельмут, поэтому Негреану "пригласил" американца "к столу".

Если этот поединок состоится, то, вероятно, станет еще большим событием, чем дуэль Полк-Негреану. Тем более что канадец старательно подогревает интерес к матчу:

Если бы я играл с Филом Хельмутом, основываясь на том как он играет и как я играю – то победил бы в первый день. Сейчас я владею более продвинутыми знаниями и лучше разбираюсь в теории хедз-апа. Я являюсь явным фаворитом. Сейчас Фил не совсем в своем уме... Он говорит о большой игре, но на самом деле он полон дерьма.

Также Даниэль заверил, что его обидчик Даг Полк даже не заметил бы сопротивления Фила, если бы их хедз-ап матч состоялся.

Когда именно Хельмут и Негреану начнут мериться покерными талантами неизвестно. Скорее всего, их матч стартует уже весной этого года.