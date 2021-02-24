Даніель Негреану вважає себе великим фаворитом хедз-ап бою з Філом Хельмутом.

Нагадаємо, канадець гучно програв принциповий матч Дагу Полку. За бліду гру Даніеля розкритикував Філ Хельмут, тож Негреану "запросив" американця "до столу".

Якщо цей поєдинок відбудеться, то, ймовірно, стане ще більшою подією, ніж дуель Полк-Негреану. Тим паче канадець старанно підігріває інтерес до матчу:

Якби я грав з Філом Хельмутом, ґрунтуючись на тому як він грає і як я граю — то переміг би в перший день. Зараз я володію більш просунутими знаннями і краще розбираюся в теорії хедз-апу. Я є явним фаворитом. Зараз Філ не зовсім сповна розуму ... Він говорить про велику гру, але насправді він сповнений лайна.

Також Даніель запевнив, що його кривдник Даг Полк навіть не помітив би спротиву Філа, якби їхній хедз-ап матч відбувся.

Коли саме Хельмут та Негреану почнуть мірятися покерними талантами наразі невідомо. Найімовірніше, їхній матч стартує вже навесні цього року.