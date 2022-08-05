Отдельного внимания заслуживает Triton Poker Series, в рамках которой состоится cамый дорогой и необычный ивент в мире покера – Coin Rivet Invitational. Это турнир с бай-ином 200 000 долларов, куда допускаются только приглашённые игроки.

Интересно Пари на 100 000 долларов: покерист Лэндон Тайс собирается прожить целый год в отеле

Суть ивента в том, что перед его началом составляются пары из профессиональных и рекреационных игроков. Они платят один бай-ин за двоих. В первом дне любители и профи играют раздельно, а затем поля объединяются. Статус игрока, как профессионала или любителя, определяет специальный комитет, куда входят Джейсон Кун, Пол Фуа и Роб Йонг.

Всего в турнир будет приглашено 64 игрока: 32 любителя и 32 профессионала. Многие звезды покера уже заявили, что примут участие в этом грандиозном, в частности, победитель Main Event WSOP 2022 Эспен Йорстад, Фил Айви, Бен Лэмб и Стив О'Двайер.