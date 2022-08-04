Молодой парень из Флориды Лэндон Тайс в 2020 году выиграл Главное событие MSPT с призом 202 000 долларов. Многие увидели в нем будущую звезду покера, ведь 21-летний игрок быстро прошел путь от микролимитов до хай-стейкс. Вскоре выяснилось, что новый "вундеркинд" еще и неплохой шоумен.

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23-летний покерист собирается провести целый год в казино-отеле Bally's в Лас-Вегасе. Изначально он обсуждал в шутку эту тему с Патриком Леонардом, а потом решил заключить серьёзное пари на 100 000 долларов. Условия еще обсуждаются, но много деталей уже известно.

Лэндон Тайс будет проживать целый год исключительно на территории отеля-казино Bally's. Еду и жильё оплачивает сам, выходить из отеля нельзя. Можно ходить в местные кафе, спортзалы и бассейн, выходить на балкон своего номера, но только одной ногой (интересно, кто будет за этим следить). Также разрешается играть в покер.

Лэндон Тайс не скрывает, что хочет создать на этом целое шоу. Парень будет снимать видеоблоги и создавать "вирусную историю". Можно предположить, что даже в случае выигранного пари, 23-летний покерист все равно останется "в минусе", учитывая, что только на проживание придется потратить более 50 000 долларов.