Молодий хлопець з Флориди Лендон Тайс у 2020 році виграв Головну подію MSPT із призом 202 000 доларів. У ньому розгледіли майбутню зірку покеру, адже 21-річний гравець швидко пройшов шлях від мікролімітів до хай-стейкс. Та незабаром з'ясувалося, що новий "вундеркінд" ще й непоганий шоумен.

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23-річний покерист вже не вперше влаштовує парі. Цього разу Лендон Тайс збирається провести цілий рік у казино-готелі Bally's у Лас-Вегасі. Спочатку він жартома обговорював цю тему з Патріком Леонардом, а потім вирішив укласти серйозне парі на 100 000 доларів. Його умови ще обговорюються, але багато деталей уже відомо.

Лендон проживатиме цілий рік виключно на території готелю Bally's. Їжу та житло оплачує сам, виходити з готелю йому не можна. Дозволяється ходити у кафе, спортзали та басейн, виходити на балкон свого номера, але тільки однією ногою (цікаво, хто за цим слідуватиме). Звісно, грати у покер у казино йому так само дозволяється.

Лендон Тайс не приховує, що хоче створити на цьому ціле шоу. Хлопець зніматиме відеоблоги та створюватиме "вірусну історію". Можна припустити, що навіть у разі перемоги у парі, 23-річний покерист все одно залишиться "у мінусі", адже лише проживання у готелі коштуватиме понад 50 000 доларів.