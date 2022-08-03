European Poker Tour – одна з найпопулярніших покерних серій, що проводиться у форматі офлайн у різних містах Європи, починаючи з 2004 року. Свого часу етап EPT приймала навіть столиця України. Цього літа Європейський покерний тур пройде з 8 по 21 серпня у Барселоні.

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Місце проведення – знакове для відомого футболіста Жерара Піке. У 2019 році захисник "Барселони" посів 2 місце у хайролерському турнірі, показавши найуспішніший результат у покері серед усіх професійних спортсменів.

Піке сів грати турнір з бай-іном 25 000 євро разом зі своїм тодішнім партнером по команді Артуро Відалем. Хайролерський івент зібрав 70 гравців та 1 680 700 євро призового фонду, який розділили 9 фіналістів. Обидва гравці "Барселони" були в їх числі.

Артуро Відаль / Фото PokerNews

Відаль фінішував на 5 місці та заробив 134 460 євро, а от Піке приголомшив таких зірок покеру як Майкл Аддамо, Жоао Вієйра та Майк Уотсон, вийшовши у хезд-ап. Фінальну битву футболіст програв Хуану Пардо, але виграна сума 352 000 євро дійсно справляє враження.

Жерар Піке грає хедз-ап / Фото PokerNews

Жерар Піке продовжує виступати за каталонський клуб і неодноразово доводив, що у покері він непогано розбирається. Цікаво, чи відвідає зірковий футболіст черговий етап EPT у Барселоні? Цього разу у розкладі серії є супертурнір хайролерів з бай-іном 100 000 євро, який пройде з 14 по 16 серпня.