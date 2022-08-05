Окремої уваги заслуговує Triton Poker Series, у межах якої відбудеться найдорожчий турнір у світі покеру – Coin Rivet Invitational. Це івент із бай-іном 200 000 доларів, куди допускаються лише гравці, яких запросили.

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Суть івента в тому, що перед його початком визначають пари з професійних та рекреаційних гравців. Вони платять один бай-ін за двох. У першому дні любителі та профі грають окремо, а потім всі об'єднуються. Статус гравця, професіонала чи любителя, визначає спеціальний комітет, куди входять Джейсон Кун, Пол Фуа та Роб Йонг.

Загалом у турнір буде запрошено 64 гравці: 32 аматори та 32 професіонали. Багато зіркових гравців вже підтвердили, що візьмуть участь у грандіозній події, зокрема, переможець Main Event WSOP 2022 Еспен Йорстад, Філ Айві, Бен Лемб і Стів О'Двайєр.