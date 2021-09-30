Покерная серия пройдет с 8 по 19 декабря в Hilton Hotel Prague. Окончательного календаря организаторы пока не опубликовали, но наиболее популярные турниры в него точно попадут.

Читайте также: Настоящий капитан: Михаил Кедровский стал чемпионом NCC Evolution

Речь о турнире за 1 100 евро, ивент хайроллеров за 10 300 евро и Мейн Ивент с бай-ином в 5 300. Главный приз предыдущего пражского фестиваля в 2019 году забрал белорус Николай Поболь. С высокой вероятностью чемпион будет защищать титул в этом году.

Перед визитом в Прагу покеристам необходимо позаботиться о вакцинации, или, по крайней мере, предъявить отрицательный тест на коронавирус. Также игроков обяжут носить маски и соблюдать социальную дистанцию.