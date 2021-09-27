Всеукраинская федерация спортивного покера вместе с PokerMatch организовали главный ивент этой осени. Отборочные турниры NCC Evolution проводились в 12 городах Украины, также участники соревновались онлайн на платформе PokerMatch.

Интересно 2 мультичемпиона и более 3 миллионов гривен призовых: первые итоги Кубка Украины

Всего в турнирах NCC Evolution игроки сделали 1 635 входов, а призовой фонд события достиг почти 2 000 000 гривен. В итоге, в зону ITM попали 118 спортсменов.

Участники финального стола Суперфинала NCC Evolution / Фото PokerMatch

Особое внимание вызвало главное событие – суперфинал. Там блестящую игру показал капитан национальной сборной Украины по покеру Михаил Кедровский. Победа принесла ему 360 000 гривен призовых и почетный кубок чемпиона.