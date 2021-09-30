Покерна серія відбуватиметься з 8 по 19 грудня у Hilton Hotel Prague. Остаточного календаря організатори поки не опублікували, але найбільш популярні турніри до нього точно потраплять.

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Мова про турнір за 1 100 євро, івент хайролерів за 10 300 євро та Мейн Івент з бай-іном 5 300. Головний приз попереднього празького фестивалю у 2019 році забрав білорус Ніколай Поболь. З високою ймовірністю чемпіон захищатиме титул цього року.

Перед візитом до Праги покеристам необхідно подбати про вакцинацію, або, принаймні, пред’явити негативний тест на коронавірус. Також гравців зобов’яжуть носити маски і дотримуватись соціальної дистанції.