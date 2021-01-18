Португальский профессионал Жоао Виейра торжествовал в турнире хайроллеров.

Бай-ин в соревновании серии Blowout стоил 5 200 долларов. Победитель забирал главный приз – более ста тысяч "баксов", поэтому неудивительно, что турнир собрал звездную компанию.

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Скажем, на седьмом месте вылетел статусный канадец Тимоти Адамс, получив всего 25 тысяч долларов. Его выбил едва ли не главный монстр онлайна швед Никлас Астедт.

Собственно, именно "Lena900" долгое время был чип-лидером финального стола: он действовал агрессивно, регулярно выбрасывая соперников за борт турнира.

И все же за решающий хедз-ап Никлас усаживался в роли андердога. Жоао Виейра имел вдвое больший стек.

Португалец смог реализовать это преимущество и стал чемпионом, заработав 123 тысячи долларов. Астедт удовлетворился 94 тысячами "зеленых".