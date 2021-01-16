Недавно возрожденное популярное шоу High Stakes Poker набирает все больше оборотов.

Так, в последнем на данный момент эпизоде, один из самых успешных кэш-игроков в истории Том Дван выиграл банк размером почти миллион долларов!

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Но сначала Дван разогрелся, забрав "небольшой" банк в 352 тысячи долларов. Жертвой Тома стал Жан-Робер Белланде. С 8-7 на руках Дван поймал стрит на флопе 6-9-10. К несчастью Жана-Робера у него было две пары 9-10. Соперники договорились разделить банк и дважды раздать терн и ривер, впрочем стрит выстоял оба раза и все деньги достались Двану.

Вскоре Белланде попытался взять реванш, и это закончилось для него еще хуже. Компанию Тому и Жан-Роберу на этот раз составила еще и американская кэш-про Лин Джи. Все трое выставились в олл-ин до флопа, сформировав банк 985 тысяч долларов!

Борд договорились сдавать трижды и все три раза Q-Q Двана были сильнее A-J Белланде и Q-10 Джи. Жан-Робер и Лин после этого были вынуждены покинуть игру, а одно из вакантных мест занял Джейсон Кун.