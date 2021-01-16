Нещодавно відроджене популярне шоу High Stakes Poker набирає усе серйозніших обертів.

Так, в останньому на цю мить епізоді, один із найуспішніших кеш-гравців у історії Том Дван виграв банк розміром майже мільйон доларів!

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Та спочатку Дван розігрівся, забравши "невеличкий" банк у 352 тисячі баксів. Жертвою Тома став Жан-Робер Белланде. Із 8-7 Дван упіймав стріт на флопі 6-9-10. На нещастя Жана-Робера у нього було дві пари 9-10. Суперники домовилися розділити банк і двічі роздати тьорн та рівер, утім стріт вистояв обидва рази і всі гроші дісталися Двану.

Незабаром Белланде спробував реваншуватися, та це закінчилося для нього ще гірше. Компанію Тому та Жану-Роберу цього разу склала ще й американська кеш-про Лін Джі. Усі троє виставилися ол-ін до флопа, сформувавши банк 985 тисяч доларів!

Борд домовилися здавати тричі і всі три рази Q-Q Двана були сильнішими за A-J Белланде і Q-10 Джі. Жан-Робер та Лін після цього змушені були покинути гру, а одне з вакантних місць зайняв Джейсон Кун.