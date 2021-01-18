Португальський професіонал Жоау Вієра тріумфував у турнірі хайролерів.

Бай-ін у змагання серії Blowout коштував 5 200 доларів. Переможець забирав головний приз — понад сто тисяч "баксів", тому не дивно, що турнір зібрав зіркову компанію.

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Скажімо, на сьомому місці вилетів статусний канадець Тімоті Адамс, отримавши усього 25 тисяч доларів. Його вибив чи не головний монстр онлайну швед Ніклас Астдет.

Власне, саме "Lena900" довгий час був чіп-лідером фінального столу: він діяв агресивно, регулярно викидаючи суперників за борт турніру.

Та все ж за вирішальний хедз-ап Ніклас вмощувався в ролі андердога. Жоау Вієра мав вдвічі більший стек.

Португалець врешті реалізував цю перевагу і став чемпіоном, заробивши 123 тисячі доларів. Астедт задовільнився 94 тисячами "зелених".