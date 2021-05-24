Хафнагл приехал завоевывать Лас-Вегас почти 50 лет назад, после службы во Вьетнаме. Дела стремительно пошли в гору – Томми набил неплохой банкролл и снискал уважение среди местных авторитетов. Благодаря своему яркому и агрессивному стилю, Хафнагл получил прозвище "Быстрый Эдди", в честь героя фильма "Бильярдист".

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В 1976 году Томми Хафнагл был близок к тому, чтобы испортить дальнейшую карьеру Дойла Брансона. В Главном Событии WSOP "Быстрый Эдди" остановился в 2 шагах от титула, уступив Джесси Альто и будущий легенде игры. Это был первый знаковый трофей для Брансона, который заложил фундамент его дальнейшему успеху.



Томми Хафнагл (справа) в 1970-х годах / pokernews

Хафнагл впоследствии свой браслет также получил, но уже через 22 года. Американец победил на WSOP в турнире по 7-карточному Стаду и выиграл рекордные призовые в карьере – 139 305 долларов. Всего в офлайн-турнирах Томми накопил более 866 тысяч долларов призовых. Хафнагл продолжал выступать до почтенного возраста – до 72 лет. В феврале этого года американец пережил сердечный приступ, но "переиграть" последствия удара не сумел.