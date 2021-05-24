Хафнагл приїхав завойовувати Лас-Вегас майже 50 років тому, після служби у В’єтнамі. Справи стрімко пішли в гору – Томмі набив непоганий банкрол і здобув повагу серед місцевих авторитетів. Завдяки своєму яскравому і агресивному стилю, Хафнагл отримав прізвисько "Швидкий Едді", на честь героя фільму "Більярдист".

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В 1976 році Томмі Хафнагл був близьким до того, аби зіпсувати подальшу кар’єру Дойла Брансона. В Головній події WSOP "Швидкий Едді" зупинився за 2 кроки від титулу, поступившись Джессі Альто і майбутній легенді гри. Це був перший знаковий трофей для Брансона, який заклав фундамент його подальшому успіху.



Томмі Хафнагл (справа) у 1970-х роках / pokernews

Хафнагл згодом свій браслет також здобув, але уже через 22 роки. Американець тріумфував на WSOP у турнірі із 7-карточного Стаду і виграв рекордні призові у кар’єрі – 139 305 доларів. Загалом у офлайн-турнірах Томмі накопичив понад 866 тисяч доларів призовими. Хафнагл продовжував виступати до поважного віку – до 72 років. У лютому цього року американець пережив серцевий напад, але "переграти" наслідки удару не зумів.