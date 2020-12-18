Переворачивайте "Козырные карты" и получайте мгновенные призы на PokerMatch.

PokerMatch продолжает подготовку к Новому году, и Евгений Качалов принимает в этом непосредственное участие!

Обладатель золотого браслета WSOP и успешный украинский игрок возвращается за столы и дарит всем желающим праздничный экшен вместе с великолепными денежными вознаграждениями.

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Евгений сыграет три сессии за столами Katchalov Regular Holdem NL и Katchalov Regular Omaha PL на лимитах 25/50 гривен, и все игроки, которые наберут 100 гривен рейка за столами Качалова, получат возможность вытянуть карту в беспроигрышной лотерее и мгновенно заработать от 10% до 200% рейкбека!

Но самое главное, зачетный период акции не ограничится противостоянием с амбассадором. Миссия будет доступна в течение 24 часов после старта игры, и набирать 100 гривен рейка можно неограниченное количество раз.

Провернуть хитрый блеф против звездного покериста можно будет во время его сессии 20 декабря (с 12:00 до 15:00 по Киеву), 26 декабря (с 19:00 до 22:00 по Киеву), а также на стриме в компании прекрасной Ольги "Mangusta" Ермольчевой. Стрим пройдет на официальном Twitch-канале рума 28 декабря с 20:00 до 23:00 по киевскому времени.

Подробные условия акции доступны на официальной странице PokerMatch.

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