На PokerMatch появились четырехкратные победители титульных турниров "коктейльной" серии.

В крупнейшем украинском руме PokerMatch идет борьба за призовые праздничной серии Cocktail PONT, обладателями которых сейчас стали 4 161 игрок. Серия едва перевалила экватор, а некоторые из покеристов уже смогли оформить рекордное количество побед.

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Так, спортсмены "bezpaniki" и Стас "shrekpoker91" Галатенко положили в свою копилку по четыре награды и явно не собираются останавливаться на достигнутом. Их преимущество настолько убедительно, что ни один из соперников не смог даже приблизиться к топовым показателям рекордсменов.

Четырехкратные победители уверенно лидируют и в акции "Cocktail Турниромания" с призовым фондом 500 000 гривен, где на третьей позиции скромно расположился Александр "аyo" Березовский. Но на его счету тоже есть замечательный результат в виде двух наград серии! Вот так доминация!

Команда PokerMatch тоже не отстает и оправдывает все ожидания своих поклонников. Игроки снова и снова попадают за финалки крупнейших турниров, и для триумфа им не хватает лишь нескольких маленьких шагов.

Ничего, победные трансляции еще впереди, и, возможно, уже сегодня кто-то из стримеров или амбасадоров окажется на первой строчке турнирной таблицы. Подключайтесь к Twitch-каналу покер-рума и наблюдайте за игрой воочию! Впереди очередной покерный уик-энд, 16 ивентов по различным видам покера и 3 200 000 гривен призовых!

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