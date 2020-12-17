На PokerMatch з'явилися чотириразові переможці титульних турнірів "коктейльної" серії.

У найбільшому українському румі PokerMatch триває боротьба за призові святкової серії Cocktail PONT, володарями яких наразі стали 4 161 гравець. Серія ледь перевалила за свій екватор, а деякі з покеристів уже змогли оформити рекордну кількість перемог.

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Так, спортсмени "bezpaniki" і Стас "shrekpoker91" Галатенко поклали до своєї скарбнички по чотири нагороди і явно не збираються зупинятися на досягнутому. Їхня перевага настільки переконлива, що жоден із суперників не зміг навіть наблизитися до топових показників рекордсменів.

Чотириразові переможці впевнено лідирують і в акції «Cocktail Турніроманія» з призовим фондом 500 000 гривень, де на третій позиції скромно розташувався Олександр "аyo" Березовський. Але ж на його рахунку теж є чудовий результат у вигляді двох нагород серії! Оце так домінація!

Команда PokerMatch теж не пасе задніх і виправдовує всі очікування своїх шанувальників. Гравці знову й знову потрапляють за фіналки найбільших турнірів, і для тріумфу їм не вистачає лише декількох маленьких кроків.

Нічого, переможні трансляції ще попереду, і, можливо, вже сьогодні хтось із стрімерів або амбасадорів опиниться на першому рядку турнірної таблиці. Підключайтеся до Twitch-каналу покер-рума та спостерігайте за грою на власні очі! Попереду черговий покерний вікенд, 16 івентів з різних видів покеру і 3 200 000 гривень призових!

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