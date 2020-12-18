Перевертайте "Козирні карти" й отримуйте миттєві призи на PokerMatch.

PokerMatch продовжує підготовку до Нового року, і Євген Качалов бере в цьому безпосередню участь!

Володар золотого браслету WSOP і найуспішніший український гравець повертається за столи й дарує всім бажаючим святковий екшен разом із чудовими грошовими винагородами.

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Євген зіграє три сесії за столами Katchalov Regular Holdem NL і Katchalov Regular Omaha PL на лімітах 25/50 гривень, і всі гравці, які наберуть 100 гривень рейку за столами Качалова, отримають можливість витягнути карту в безпрограшній лотереї та миттєво заробити від 10% до 200% рейкбеку!

Але найголовніше те, що заліковий період акції не обмежиться протистоянням з амбасадором. Місія буде доступна протягом 24 годин після старту гри, і набирати 100 гривень рейку можна необмежену кількість разів.

Провернути хитрий блеф проти зіркового покериста можна буде під час його сесій 20 грудня (з 12:00 до 15:00 за Києвом), 26 грудня (з 19:00 до 22:00 за Києвом), а також на стрімі в компанії прекрасної Ольги "Mangusta" Єрмольчевої. Стрім пройде на офіційному Twitch-каналі руму 28 грудня з 20:00 до 23:00 за київським часом.

Детальні умови акції доступні на офіційній сторінці PokerMatch.

Тож реєструйтеся на PokerMatch, отримуйте до 2500 гривень на рахунок та робіть перші кроки у світі спортивного покеру!

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