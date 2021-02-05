Даг Полк выложил 50-минутное видео, в котором рассказал о сильных и слабых сторонах игры Даниэля Негреану.

Напомним, Даг Полк буквально разгромил Даниэля Негреану в нашумевшем покерном матче.

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К чести американца, он вел себя достойно и по большей части отдавал должное сопернику. Даг заметил, что у канадца довольно мало опыта в хедз-апах, поэтому его действия "за столом" смело можно назвать уверенными и сильными.

Несмотря на это, Полк все же рассказал почему смог выиграть такую значительную сумму:

В большинстве ситуаций он играл сравнительно хорошо. Не было много спотов, где Негреану действовал совсем плохо. Но есть одна главная мысль, которая сдерживала его в первой половине матча: Негреану боялся идти в ол-ин.

Из слабых сторон оппонента Полк и его команда также подчеркнули слишком взвешенную игру:

Он недостаточно много блефовал, был недостаточно агрессивен на протяжении всего челленджа. Так, он находил места для блефа, но точно не был достаточно агрессивным во всех ситуациях, в которых стоило бы это сделать. Если ты не блефуешь много, а играешь чек, то демонстрируешь слабость.

В конце видео Даг пригласил зрителей на свой учебный портал upswingpoker.