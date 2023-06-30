Несколько лет назад Даниэль Негреану и Даг Полк играли дорогой хедз-ап. Тогда Негреану проиграл оппоненту более 1 000 000 долларов. После этого они прекратили свою многолетнюю "вражду", но не забывают передавать приветы друг другу в интернете.

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Если в прошлый раз хедз-ап проходил в онлайне, то теперь им придётся встретиться в живом формате. На этой "территории" опыт на стороне Даниэля Негреану. Встреча с бай-ином 100 000 долларов запланирована на август.

По обновлённым правилам, чтобы стать чемпионом High Stakes Duel, нужно выиграть две встречи подряд. В мае Негреану обыграл Эрика Перссона. Вторая победа гарантирует ему статус чемпиона High Stakes Duel.

Если Даниэль проиграет, то сможет запросить реванш. Но платить придётся уже 200 000 долларов. Начало их хедз-апа с Дагом Полком покажут на ютуб-канале PokerGO. Целиком он будет доступен эксклюзивно на сайте PokerGO по платной подписке.