Турнир Millionaire Maker на Мировой серии покера считается особенным. Несмотря на низкий бай-ин 1 500 долларов, чемпион забирал с собой более миллиона долларов. В этом году событие собрало 10 430 входов, а призовой фонд составил рекордные для текущей серии WSOP 13 905 360 долларов.

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Лучше всех 5-дневный покерный марафон удалось пройти молдаванину Павелу Плешуву. Ранее он показывал неплохие результаты на Мировой серии покера, но до заветного браслета смог добраться только в этом году.

За финальным столом Павел Плешув был абсолютным чип-лидером и сумел удержать преимущество до победного финала. Самой яркой стала раздача в 3-максе против немца Андреаса Книпа, который поспешил отпраздновать выставление с АА против А2s. Молдаванин переиграл тузов, купив стрит по тёрну.

Очень приятно выиграть свой первый браслет WSOP в таком большом турнире ещё и заработать такую крупную сумму. Это мои рекордные призовые, – отметил покерист.

Победа принесла ему 1 201 564 долларов призовых. Примечательно, что Павел заработал дебютный браслет WSOP не только для себя, но и для своей страны. За 53-летнюю историю Мировой серии покера ещё ни один молдавский игрок не выигрывал титул.

Стоит также отметить, что в призы турнира Millionaire Maker попали сразу 7 украинских покеристов. Самые большие выплаты получили Ростислав Сабищенко, Вадим Шлёз и Валентин Шабельник. Каждый из них заработал по 10 479 долларов.