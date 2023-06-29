В турнире Мировой серии покера $3,000 No-Limit Hold'em Freezeout было зафиксировано 1 598 входов. Лучшие игроки разделили призовой фонд 4 266 660 долларов. Самые большие деньги разыгрывали в третий день турнира, где сыграл украинский покерист Назар Бугаев.

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Финальный стол украинец начинал со стеком 14 ББ. На старте игры ему удалось удвоиться, что повышало шансы на дальнейшую борьбу за браслет. Однако следующее важное выставление Назар Бугаев проиграл будущему чемпиону Роберту Шульцу.

Украинец поставил олл-ин с карманной парой девяток, а немец зарепушул с рукой АК. На флопе пришёл туз. За 7 место Назар Бугаев получил 95 200 долларов – бест-кэш украинского покериста в живых турнирах. В этом же событии Ренату Богданову и Сергею Поповичу удалось войти в призовую зону.

В другом турнире Мировой серии покера $1,500 Mixed No-Limit Hold'em/Pot Limit Omaha - 8-Handed ряд украинских игроков финишировали в зоне ITM. Призовые получили Богдан Сливинский, Камел Мохаммад, Алексей Коев и Артем Сугак.

Андрей Любовецкий / Фото PokerNews

Отдельно следует отметить результат украинского хайроллера Андрея Любовецкого. Он сыграл в дорогом событии WSOP по Омахе с бай-ином 25 000 долларов, где было зафиксировано 449 входов. Украинец достойно проявил себя на фоне сильнейших игроков планеты, заняв 23 место. Любовецкий получил 82 754 доллара призовых.