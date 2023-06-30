Кілька років тому Даніель Негреану та Даг Полк проводили дорогий хедз-ап. Тоді Негреану програв опоненту понад 1 000 000 доларів. Після цього вони припинили свою багаторічну "ворожнечу", але не забувають передавати один одному палкі вітання в інтернеті.

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Якщо минулого разу хедз-ап проходив в онлайні, то тепер їм доведеться зустрітись у живому форматі. На цій "території" досвід на боці Негреану. Зустріч із бай-іном 100 000 доларів запланована на серпень.

За оновленими правилами, щоб стати чемпіоном High Stakes Duel, потрібно виграти 2 матчі поспіль. У травні Негреану обіграв Еріка Перссона. Ще одна перемога гарантує йому статус чемпіона High Stakes Duel.

Якщо Даніель програє, то матиме шанс для реваншу. Але платити вже доведеться 200 000 доларів. Початок хедз-апу з Дагом Полком транслюватиметься на ютуб-каналі PokerGO. Повністю він буде доступний ексклюзивно на сайті PokerGO за платною підпискою.