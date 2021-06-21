Изнурительный стрим-марафон, а Лукас провел за монитором 1000 часов в течение 100 дней, стоил покеристу не только большого количества сил и эмоций. Американец успел сильно запустить собственное тело. Сегодня Робинсон весит 104 килограмма и хочет избавиться от балласта в присутствии своих подписчиков.

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Стример устроит очередной марафон – 100 дней здоровья – и будет ежедневно делиться своими успехами с сообществом в Instagram. Чтобы достичь оптимального результата, Лукас заручился поддержкой мега-популярного в сети бодибилдера Зака ​​Эйнсли, по прозвищу "Мистер Бицепс". Лукас Робинсон / mundopoker

С помощью профессионала Робинсон хочет помочь не только себе. Покерист также создаст закрытый дискорд-канал, куда пригласит друзей и активных зрителей. Там можно будет получить ценную информацию о тренировках и питании.