Виснажливий стрім-марафон, а Лукас провів за монітором 1000 годин впродовж 100 днів, коштував покеристу не лише великої кількості сил та емоцій. Американець встиг неабияк запустити власне тіло. Сьогодні Робінсон важить 104 кілограми і хоче позбутись баласту у присутності своїх підписників.

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Стрімер влаштує черговий марафон – 100 днів здоров’я – і буде щоденно ділитись своїми успіхами зі спільнотою в Instagram. Аби досягти оптимального результату, Лукас заручився підтримкою мега-популярного в мережі боді-білдера Зака Ейнслі, на прізвисько "Містер Біцепс". Лукас Робінсон / mundopoker

Із допомогою професіонала Робінсон хоче допомогти не лише собі. Покерист також створить закритий дискорд-канал, куди запросить друзів і активних глядачів. Там можна буде отримати цінну інформацію стосовно тренувань і харчування.