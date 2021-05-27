Покерные миллионеры напились и решили поиграть дорогой кэш

Мастер высоких лимитов и король блефов Том Дван готовится подхватить эстафету покерных челленджей. "durrrr", скорее всего, будет следующим соперником Фила Хельмута в шоу "High Stakes Duel".

В одном из последних интервью Дван признался, что недавно побывал в Сан-Франциско, где сильно выпил с Хельмутом. Во время откровенного разговора Том узнал, что, оказывается, это он должен был сойтись с Филом в первой хедз-ап битве "High Stakes Duel". Однако, организаторы отдали предпочтение более рейтинговому Даниэлю Негреану, который жаждал реванша после фиаско в схватке с Дагом Полком.

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Канадец, в конце концов, продолжил "сорить" деньгами и уже дважды уступил Филу Хельмуту. Менее чем через месяц легенды покера устроят третью дуэль. Если же Негреану снова проиграет, Хельмут имеет право заменить соперника. Судя по всему, им будет Том Дван, который никогда не был против проучить дерзкого 15-кратного чемпиона WSOP.

Американцы давненько конфликтуют за покерным столом. Еще в 2008 году Хельмут и Дван побили горшки во время турнира "Heads-Up Poker Championship", где волей жребия встретились еще в 1/32 финала. В одной из первых раздач «durrrr» жестоко переехал карманных тузов соперника с 10-10.

Реакция Фила была прогнозируемой – Том выслушал целую лекцию о своей неадекватной игре. История может найти свое продолжение аж через 13 лет.