Покерні мільйонери напились і вирішили дорого пограти кеш

Майстер високих лімітів і король блефів Том Дван готується підхопити естафету покерних челенджів. "durrrr", найімовірніше, буде наступним суперником Філа Хельмута в шоу "High Stakes Duel".

В одному із останніх інтерв’ю Дван зізнався, що нещодавно побував у Сан-Франциско, де добряче хильнув із Хельмутом. Під час відвертої розмови Том дізнався, що, виявляється, це він повинен був зійтись із Філом у першій хедз-ап битві "High Stakes Duel". Однак, організатори віддали перевагу більш рейтинговому Даніелю Негреану, який жадав реваншу після фіаско в сутичці із Дагом Полком.

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Канадець, зрештою, продовжив "смітити" грошима і вже двічі поступився Філу Хельмуту. Менш як за місяць легенди покеру влаштують третю дуель. Якщо ж Негреану знову програє, Хельмут має право замінити суперника. Судячи з усього, ним буде Том Дван, який ніколи не був проти провчити зухвалого 15-разового чемпіона WSOP.

Американці давненько конфліктують за покерним столом. Ще у 2008 році Хельмут і Дван побили горщики під час турніру "Heads-Up Poker Championship", де волею жереба зустрілись ще в 1/32 фіналу. В одній із перших роздач "durrrr" жорстоко переїхав кишенькових тузів суперника із 10-10.

Реакція Філа була прогнозованою – Том вислухав цілу лекцію про свою неадекватну гру. Історія може знайти своє продовження аж через 13 років.