Главный украинский рум PokerMatch дает серьезную мотивацию проснуться от зимней спячки. Уже сегодня на площадке начинается масштабная турнирная серия Sunny PONT.

Соревнования будут проходить каждый день с 12 марта аж до 4 апреля. Общий призовой фонд всей серии составит впечатляющие 20 000 000 гривен!

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Игроков ждут титульные битвы в семи различных покерных дисциплинах – от старого доброго Холдема в OFC – которые будут иметь как обычный формат, так и формат прогрессивного нокаута. Чемпионы будут получать эксклюзивные награды – медали и кубки, а все призеры – солидные суммы на счет.

Уже за первый уикенд серии спортсмены разыграют 2 895 000 гривен и 13 трофеев! Главным событием выходных станет субботний турнир [Sunny PONT #8] Rose PKO с гарантией 1 000 000 гривен и доступным бай-ином 500 гривен.

Среди прочих, бороться за трофеи серии будут стримеры и амбассадоры PokerMatch: Ольга Ермольчева, Алена Мироненко и Евгений Качалов.

Расписание турниров (12 – 14 марта):

В каждый турнир есть шанс отобраться через сателлиты, что можно найти в общем лобби, либо в лобби турниров во вкладке "Структура сателлитов".

Дополнительным стимулом к активной игре станет акция "Sunny PONT Турниромания" с призовым фондом 250 000 гривен. В ней покеристы будут получать очки за каждого выбитого соперника в любом турнире серии (Холдем, Омаха или OFC). 40 лучших нокаутеров разделят главный приз, а победителю достанется 50 000 гривен!