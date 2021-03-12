На PokerMatch стартує весняна серія Sunny PONT із мільйонами гривень призових
Головний український рум PokerMatch дає серйозну мотивацію прокинутися від зимової сплячки. Вже сьогодні на майданчику розпочинається масштабна турнірна серія Sunny PONT.
Джерело:PokerMatch
Змагання відбуватимуться кожного дня із 12 березня аж до 4 квітня. Загальний призовий фонд усієї серії складе вражаючі 20 000 000 гривень!
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На граців чекають титульні битви в семи різних покерних дисциплінах – від старого доброго Холдему до OFC – які матимуть як звичайний формат, так і формат прогресивного нокауту. Чемпіони отримуватимуть ексклюзивні нагороди — медалі й кубки, а всі призери – солідні суми на рахунок.
Вже за перший вікенд серії спортсмени розіграють 2 895 000 гривень та 13 трофеїв! Головною подією вихідних стане суботній турнір [Sunny PONT #8] Rose PKO з гарантією 1 000 000 гривень та доступним бай-іном 500 гривень.
З-поміж інших, боротися за трофеї серії будуть стрімери і амбасадори PokerMatch: Ольга Єрмольчева, Альона Мироненко та Євген Качалов.
Розклад турнірів (12-14 березня):
У кожен турнір є шанс відібратися через сателіти, що можна знайти в загальному лобі, або в лобі турнірів у вкладці "Структура сателітів".
Додатковим стимулом до активної гри стане акція "Sunny PONT Турніроманія" з призовим фондом 250 000 гривень. У ній покеристи отримуватимуть очки за кожного вибитого суперника в будь-якому турнірі серії (Холдем, Омаха чи OFC). 40 найкращих нокаутерів розділять головний приз, а переможцеві дістанеться 50 000 гривень!
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