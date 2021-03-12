Головний український рум PokerMatch дає серйозну мотивацію прокинутися від зимової сплячки. Вже сьогодні на майданчику розпочинається масштабна турнірна серія Sunny PONT.

Змагання відбуватимуться кожного дня із 12 березня аж до 4 квітня. Загальний призовий фонд усієї серії складе вражаючі 20 000 000 гривень!

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На граців чекають титульні битви в семи різних покерних дисциплінах – від старого доброго Холдему до OFC – які матимуть як звичайний формат, так і формат прогресивного нокауту. Чемпіони отримуватимуть ексклюзивні нагороди — медалі й кубки, а всі призери – солідні суми на рахунок.

Вже за перший вікенд серії спортсмени розіграють 2 895 000 гривень та 13 трофеїв! Головною подією вихідних стане суботній турнір [Sunny PONT #8] Rose PKO з гарантією 1 000 000 гривень та доступним бай-іном 500 гривень.

З-поміж інших, боротися за трофеї серії будуть стрімери і амбасадори PokerMatch: Ольга Єрмольчева, Альона Мироненко та Євген Качалов.

Розклад турнірів (12-14 березня):

У кожен турнір є шанс відібратися через сателіти, що можна знайти в загальному лобі, або в лобі турнірів у вкладці "Структура сателітів".

Додатковим стимулом до активної гри стане акція "Sunny PONT Турніроманія" з призовим фондом 250 000 гривень. У ній покеристи отримуватимуть очки за кожного вибитого суперника в будь-якому турнірі серії (Холдем, Омаха чи OFC). 40 найкращих нокаутерів розділять головний приз, а переможцеві дістанеться 50 000 гривень!