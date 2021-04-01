Новый грандиозный, масштабный проект GG PartyStars Match запускают первого апреля.

Исторический прорыв PokerMatch на первое место в рейтинге самых популярных онлайн-румов мира привлек к украинской платформе повышенное внимание гигантов индустрии.

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Безоговорочный лидер отечественного рынка получил сразу несколько интересных предложений по сотрудничеству, и решил ... принять их все одновременно!

Сегодня синдикатом руководителей покер-румов было принято беспрецедентное решение — создать одну общую сеть на базе PokerMatch. Ее назвали GG PartyStars Match.

На данный момент уже запущен процесс создания новой платформы, которая, безусловно, станет лидером мирового онлайн-покера.

Стандартный рейкбек покер-рума заменят на "сундуки". В планах проведение WSOP-онлайн, а на популярном телеграм-канале Директор покера теперь будет писать Роб Янг. И это только начало!

Поэтому, первое апреля — день рождения нового гиганта индустрии, покер-рума GG PartyStars Match!