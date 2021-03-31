Мы продолжаем знакомство с известными и успешными игроками PokerMatch. Сегодня в рубрике ”7 вопросов регуляру“ опытный турнирный боец Максим Фиров. Он рассказал о свежей победе в топ-турнире на серии Sunny PONT, как и почему решил профессионально заниматься покером и чем его привлекает PokerMatch.

1. Макс, давай сразу со свежих и приятных новостей. На серии Sunny PONT ты уже выиграл один кубок. PKO-турниры явно тебе по душе?

- Да, неплохо складывалось всё в том турнире. Выигрывал даже с АК против двух тузов, но так продолжалось примерно до стадии двух столов. А потом начались обидные переезды, стек прыгал туда-сюда, и уже, знаешь, начал думать: ну вот, опять баббл-финалки, ну что же это такое! За финальным столом был один "пассажир", которому складывалось просто невероятно. Выживал всех буквально. Вот с ним и вышли в хедз-ап. Выбить его было очень тяжело, но справился в итоге (Макс выиграл турнир Daisy PKO и заработал более 93 000 гривен - Авт.)

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2. Режим дня во время серий меняется? Как вообще ты строишь свой день?

- В принципе, у меня сейчас немного сменился режим. А так, конечно, в основном ночью играю, потом до обеда "раздупляюсь", решаю какие-то семейные дела и в районе шести-семи часов вечера уже запускаю сессию. В среднем где-то 10 столов играю параллельно. Стараюсь все-таки в турнирах не "ребаиться до талого", как многие предпочитают. Прыгать в конце регистрации на 6 ББ не особо выгодный вариант. Но бывает, конечно, что сдержаться сложно, и желание "покарать" того, кто тебя только что выбил, заставляет нажимать на кнопку ре-энтри. Эмоции!

3. Помню, ты когда-то рассказывал историю, что жена попросила привезти кубок с офлайн-турнира и ты выполнил просьбу. Для тебя трофеи важны?

- Однозначно! Когда есть что-то, кроме призовых, это всегда добавляет мотивации. Даже скажу, что в каких-то турнирах с большими призовыми я мог бы спокойно поделить за финалкой, но когда за победу дают кубок - настраиваюсь играть только на первое место. Этим, кстати, очень привлекают серии на PokerMatch. Всегда есть какие-то награды. Ещё мотивирует, когда, например, есть командный лидерборд. И ты вроде бы уже очень устал, играешь все турниры, но все равно не сдаешься, чтобы не подвести команду. Или вот ещё пример дополнительного стимула. Во время второго турнира "Мега КО" на форуме "Директора покера" запустили "ласт лонгер". Решил в нём сыграть тоже и в итоге выиграл гонку - вылетел на 18-м месте, последним из всех, кто участвовал. Пересидел даже Соляника (улыбается).

4. Ты довольно успешно выступаешь в живых турнирах. Там тебе комфортнее, чем в онлайне?

- Не сказал бы. Есть свои плюсы у живой игры. Ты видишь, как оппонент действует в той или иной ситуации. Например, после твоей ставки человек долго думает и потом в открытую выбрасывает две десятки. А потом, в другой раздаче, он уверенно коллирует - значит, там уже верхушка диапазона и нет смысла блефовать. В офлайне важно подмечать такие детали. Но с другой стороны - крупных live-турниров мало, а сейчас вообще нет, дистанцию не наиграешь. В онлайне у тебя намного больше выбор и, соответственно, выше ожидания. Ну и тут тоже очень важно подстраиваться под игру оппонента, хотя стратегия может постоянно меняться в зависимости от стадии турнира и соперников.



Максим Фиров. Фото: PokerMatch

5. Ты сразу стал играть исключительно турниры?

- Долгое время совмещал турниры и кэш-игру. Более того, по кэшу занимался с тренером, наиграл огромное количество рук. Разбирали раздачи, все возможные споты. Да и начинал с кэша. Это было уже больше 10 лет назад. Одноклассник друга собрал бригаду, выдал каждому по $50, и мы должны были месить ему рейк. Стратегия была простая - АК выбрасывать нельзя (улыбается). В итоге в любой ситуации с АК ехал на все. Поначалу доезжало, а потом везение закончилось, и я всё удачно слил. Но понравилось играть, начал потихоньку разбираться. Вообще я могу сказать, что мой переход от "студента" к покеристу был достаточно долгим и непростым. Думаю, где-то года два прошло, пока я окончательно решил заниматься только покером.

6. Как ты ведёшь свой банкролл-менеджмент?

- Честно говоря, получается не так, как хотелось бы. По-хорошему надо было бы выводить какой-то процент от выигрышей, но вывожу намного больше. Семья, двое детей, там за садик заплатить, там курточка порвалась. В общем, на всякие житейские штуки постоянно приходится тянуть из банкролла. Ну и получается, что иногда ты не можешь играть какие-то турниры, которые хотел бы.

7. Что посоветуешь начинающим покеристам?

- Очень бережно относиться к банкроллу. Это главное! Случаются такие периоды, когда идёт большая просадка и ты начинаешь "плыть" психологически. Кажется, что всё против тебя, сплошные переезды и всё в таком роде. Когда у тебя есть финансовый запас и ты можешь спокойно отыграть 1,000 турниров - чувствуешь себя намного спокойнее.