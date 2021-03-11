Президент ВУФСП о разнице между спортивным и азартным покером и работе Всеукраинской федерации спортивного покера.

Спортивный покер – не азартная игра. Это подчеркивает Сергей Ефименко, президент Всеукраинской федерации спортивного покера. И хотя уже три года этот спорт признан официально – его постоянно путают с азартной игрой. Сергей Ефименко рассказал, в чем разница между азартным и спортивным покером, чем занимается Федерация спортивного покера и какие грандиозные планы на 2021 год у национальной сборной Украины.

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Почему покер – это спорт? Действительно ли есть разница между покером, в который играют в казино, и спортивным покером?

Да, разница есть и очень весомая. Прежде всего, спортивный покер существует лишь в форме турниров, в которых игроки играют не против заведения, как в казино, а друг против друга. Для участия в турнирах игроки вносят стартовые взносы, которые составляют призовой фонд турнира. Из него осуществляется выплата выигрыша победителям в зависимости от того, какое место он занял в игре.

То есть, ставка является фиксированной и равной для всех участников соревнования. Выдвижение никаких других ставок, покупка или продажа фишек в рамках спортивного покера, в отличие от азартного, невозможно! Если вы посетите клуб спортивного покера, то увидите, что обмена денег на фишки или фишек на деньги там вообще нет.

К тому же, в спортивном покере фишки не эквивалентны деньгам. Они существуют только для игры. Вход в турнир может стоить 300 гривен, а фишек выдается 15 тысяч. Неважно с каким количеством фишек игрок закончит игру. Существует устойчивый призовой фонд, который известен еще до начала турнира. Поэтому выигрыш победителя зависит только от призового места.

Также в спортивном покере игрок может проиграть только свой стартовый взнос, но не более. В казино же нет никаких ограничений, оно наоборот заинтересовано в том, чтобы человек проигрывал как можно больше денег. В спортивном покере другие цели. Оценивается в первую очередь мастерство игрока.

При игре в азартный покер на деньги игрок в любое время может зайти за стол, может заявить любую сумму, отыграть 5–10 минут, закончить игру и встать. В спортивном покере это невозможно – начинается турнир и выйти из него можно лишь после того, как ты проиграл все фишки.

Дисциплина матч-покер, по которой происходят мировые турниры по спортивному покеру, полностью нивелирует фактор удачи. Все участники находятся в равных условиях. Когда происходят турниры, раздачи на столах идут одинаковые. То есть, когда играет, например, 6 сборных – есть 6 столов и по 6 членов каждой команды. Участники каждой команды сидят за разными столами на разных позициях. Если на первом столе Украина играет на первом боксе (место за столом), то на втором столе – на втором и так до шестого. Все столы разыгрывают одинаковые раздачи (речь о последовательности карт в колоде), таким образом, все члены каждой сборной находятся в одинаковых условиях.

Отличаются ли игроки в спортивный и азартный покер?

Могу сказать по своему опыту, что люди, которые играют в турнирный и азартный покер, очень отличаются. Азартные игроки садятся за стол поскорее отдохнуть, оторваться, рискнуть, развлечься. Профессиональные игроки в турнирный покер зарабатывают на собственном мастерстве. В клубном покере преобладает математика, психология, просчеты. Профессиональных игроков в покер часто не допускают к игре в казино, потому что они очень хорошо считают, их сразу видно и казино это невыгодно. Таким образом, спортивный покер имеет коренные отличия от азартного покера и Всеукраинская Федерация спортивного покера активно ведет просветительскую деятельность, чтобы изменить все негативные предубеждения насчет спортивного покера в общественном сознании украинцев.

Чем вообще занимается Всеукраинская Федерация спортивного покера и сталкиваетесь ли вы с проблемами в своей работе?

Всеукраинская Федерация спортивного покера занимается популяризацией и развитием спортивного покера в Украине, организацией соревнований, переговорами с операторами проведения крупных международных серий, формированием национальной сборной Украины по матч-покеру, аккредитацией клубов и объектов инфраструктуры спортивного покера и контролем за соблюдением норм их работы.

Мы пристально следим за порядочностью клубов. У Федерации есть контрольно-ревизионный комитет, кроме того у нас в областях есть подразделения, на которые также возлагается функция проверки клубов.

Основной наш успех в том, что мы сформировали очень классную национальную сборную, которая уже второй год подряд является чемпионом мира в дисциплине матч-покер и бронзовым призером чемпионата Европы, который, кстати, мы принимали в Киеве.

Основной проблемой было и остается непонимание обществом, правоохранительными органами, журналистами разницы между азартным и спортивным покером. Поэтому часто вместо того, чтобы заниматься организацией соревнований, договариваться о проведении классных международных серий с операторами, нам приходится отбиваться от нападок, от фейков и контролировать аккредитованные и нелегальные клубы.

Сейчас мы проводим консультационные совещания и переговоры с правоохранительными органами, разъясняем, где есть спортивный покер, где нет. Также мы активно сотрудничаем и планируем подписать меморандум с Комиссией по регулированию азартных игр и, очень надеюсь, что мы сможем подписать меморандум с МВД.

Мы планируем предусмотреть в меморандуме пункт о том, что работники органов полиции совместно с работником Федерации будут иметь свободный доступ в клуб без постановления на обыск. И это будет прописываться в договоре о сотрудничестве с клубами.

Мы как никто заинтересованы в том, чтобы деятельность клубов спортивного покера соответствовала нормам закона, а незаконные азартные заведения выявлялись, закрывались и не ассоциировались со спортивным покером.

Когда спортивный покер родился в Украине?

История спортивного покера в Украине начинается с 2000-х годов, когда Гэри Боумен, один из основателей международной федерации спортивного покера, открыл во Львове первую в Украине федерацию спортивного покера. Он имел украинские корни и всегда с особой любовью относился к нашей стране. Гэри Боумен, можно сказать, привил нам культуру игры в спортивный покер и одним из первых начал развивать его здесь.

Как азартная игра, покер остался в казино, а спортивный покер отделился и начал свою отдельную жизнь и развитие. В 2006 году начали открываться покерные клубы, в которых уже не было ни автоматов, ни рулеток, только покерные столы. В то время в покер играли везде – даже в барах и ресторанах.

Впоследствии покер впервые признали видом спорта. Это произошло в 2009 году. В то время существовала другая федерация спортивного покера, которая и стала национальной и начала заниматься вопросами спортивного покера в Украине. Впрочем, очень скоро, правительство начало активную борьбу с азартными играми, где под общую гребенку попал и спортивный покер. По приказу Министерства юстиции, Министерство молодежи и спорта вывело спортивный покер из реестра видов спорта и лишило его статуса.

Как на это отреагировали представители Федерации?

Начались суды, которые продолжались вплоть до 2013 года. Бывшая национальная Федерация спортивного покера дошла даже до Высшего административного суда и выиграла все иски. Было доказано, что спортивный покер – интеллектуальная игра, что из реестра видов спорта она была выведена незаконно. Однако статус спортивного покера так и не восстановили. С 2014 года бывшая Федерация перестала заниматься этим вопросом.

Насколько мне известно, некоторые клубы спортивного покера продолжали работать в серой зоне, полузаконно. Они находились в постоянных судах и столкновениях с правоохранителями. С одной стороны, в азартный покер в клубах не играли, но и статус спортивного покера был очень неопределенным, а никакого регулирования сверху уже не было.

Тогда возник большой запрос на урегулирование рынка. Клубы стремились работать легально, а для этого необходимо было разобраться во всех коллизиях закона, и кто-то должен был взять на себя эту миссию.

Как случилось, что вопросом урегулирования спортивного покера в Украине начали заниматься Вы и Всеукраинская Федерация спортивного покера?

В 2014 году мы создали Федерацию спортивного покера в Харькове. К нам активно начали присоединяться другие города и области. После того, как Федерация насчитывала уже 14 обособленных подразделений, мы стали Всеукраинской Федерацией спортивного покера.

Поскольку бывшая Национальная Федерация спортивного покера отошла от дел и потеряла национальный статус, мы фактически приняли на себя ее функции по урегулированию рынка спортивного покера в Украине.

В 2015 году мы впервые подали документы на признание спортивного покера видом спорта. Выяснилось, что это может сделать только член Международной федерации спортивного покера, а сама международная федерация должна быть признана в Украине.

Начался долгий процесс. Бывшая украинская национальная федерация спортивного покера, которая в то время была членом Международной федерации, отказалась сотрудничать. Тогда мы обратились к международной федерации, даже летали в Лондон на переговоры с ее президентом. В конце концов, в 2017 году закончился договор бывшей национальной федерации с международной федерацией. Тогда нам предложили стать членом международной федерации, что мы и сделали.

Сначала мы добились признания самой международной Федерации спортивного покера в Украине. А впоследствии, в 2018 году, добились и признания спортивного покера видом спорта. Для этого было подано 5 томов документов во все спортивные комитеты и Министерство молодежи и спорта. Такого пакета документов в то время не предоставлял никто. В министерстве даже шутили по этому поводу.

Нам очень помогло то, что незадолго до этого спортивный покер был признан видом спорта в Индии. В стране, где азартные игры и игорный бизнес запрещены вообще, где нет ни одного казино, а в спортивный покер играют все.

После этого был объявлен конкурс для федераций спортивного покера на приобретение национального статуса, который мы выиграли. С тех пор мы регулируем данный вид спорта и представляем его в Украине и за рубежом.

Какие планы у Федерации на текущий год?

Все планы на сегодня зависят от ситуации с распространением COVID-19. Хотелось бы в этом году провести на территории Украины международную серию турниров. Но пока что говорить о масштабных соревнованиях трудно, поскольку многие страны Европы и мира и до сих пор закрыты на карантин. Мы однозначно проведем чемпионат Украины. Даже с ограничением количества участников. Планируем провести также Кубок Украины. Попробуем провести наш национальный PokerMatch UA Millions Sport Poker Series. Последняя такая серия собрала более 4600 участников. А с ними путешествуют друзья, семьи, фанаты, журналисты. Это очень массовое явление. И из этого становится понятно, почему в период пандемии мы не можем развернуться и провести мероприятия. Это массовый вид спорта. Вопрос даже не в том, будут ли зрители и болельщики в зале, а в том, что самих участников очень много. Украинское покерное комьюнити – одно из крупнейших в Европе. Поэтому можно говорить, что туристический потенциал развития спортивного покера в Украине очень большой.

Вообще, у Федерации есть планы проводить Чемпионат Украины и кубок Украины в четырех регионах на четырех стадионах. Сейчас ведутся переговоры со стадионом «Металлист» в Харькове, «Черноморец Ареной» в Одессе, Ареной "Львов" и НСК Олимпийский на проведение Чемпионата Украины. Но не уверен, что это удастся воплотить именно в этом году.

Основным приоритетом на 2021 год является выступление национальной сборной Украины по спортивному покеру в Кубке Европы и Мировом Кубке Наций, которые состоятся в Сингапуре уже осенью.

Есть планы уже летом запустить национальную лигу по матч-покеру. Это именно та дисциплина, в которой выступает наша национальная сборная. Одной из обязанностей клуба спортивного покера, который проходит аккредитацию, является выставить свою команду по матч-покеру. Таким образом, мы сейчас наполняем Национальную Лигу матч-покера и дальше планируем создать уже профессиональную лигу и любительскую. В любительской смогут принимать участие все желающие без предварительной регистрации, а в профессиональной будут играть команды, которые занимают первые места в любительской.

Этот проект задуман для того, чтобы популяризировать и развивать матч-покер в Украине. Сейчас он подан на признание олимпийским видом спорта. Поэтому мы планируем сосредоточить внимание на развитии именно этой дисциплины в Украине, чтобы, когда, наконец, нас пригласят к участию в Олимпиаде, иметь сильную лигу и классную команду и выступать на уровне.

Интервью подготовил Андрей Чернов