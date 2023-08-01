Молодой покерист Костя "Kostya_Jock" отправил более 4 000 долларов на помощь украинской армии. Эти средства он выиграл благодаря билетам, которые ему бесплатно предоставил украинский рум. Об этом покерист написал в своём телеграм-канале.

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Теперь покерное коммьюнити устраивает масштабный сбор на приобретение дронов DJI Mavic 3 FMC. "Kostya_Jock" сделал "банку", куда донатят украинские покеристы. К сбору может присоединиться каждый.

За донат более 1 000 гривен разыгрываются подарки. Это браслеты Азовсталь, флаг бригады АЗОВ, официальная футболка NAVI и много других. Более подробная информация о сборе в телеграм-канале "Kostya_Jock".