Молодий покерист "Kostya_Jock" відправив понад 4 000 доларів на допомогу українській армії. Ці кошти він виграв завдяки квиткам, які безплатно йому надав український рум. Про це покерист написав у своєму телеграм-каналі.

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Тепер покерне ком'юніті влаштовує масштабний збір на придбання дронів DJI Mavic 3 FMC. "Kostya_Jock" зробив "банку", куди свої донати надсилають українські покеристи. До збору може долучитися будь-хто.

За суми понад 1 000 гривень розігруються подарунки. Це прапор бригади "АЗОВ", браслети Азовсталь, футболка NAVI та багато інших. Більше подробиць у телеграм-каналі "Kostya_Jock".