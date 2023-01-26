Фестиваль Caribbean Adventure будет проходить до 3 февраля, а в числе первых турниров организаторы сразу поставили событие с бай-ином 100 000 долларов. Super High Roller собрал 49 входов, обеспечив 7 призовых мест.

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За финальным столом собрались исключительно звёзды. Ожесточённая борьба за невероятные призовые свела в 3-максе Айзека Хэкстона, Сета Дэвиса и Адриана Матеоса. Игроки решили заключить сделку, получив приблизительно равные выплаты.

После доигровки в турбо-формате главный трофей PCA забрал Хэкстон (1 082 230 долларов призовых), вторым стал Дэвис (1 078 347 долларов), третьим с наибольшим призом Матеос (1 095 903 долларов), в очередной раз подтвердив статус лучшего покериста Испании.

Не помню, чтобы я выигрывал 2 крупных турнира подряд. Финалка прошла без происшествий. Постфлопа особо не было. Мне просто заходили хорошие карты, оппонентам сдавали намного хуже – так я собрал все фишки. Иногда турниры так и выигрываются, – прокомментировал свою победу Айзек Хэкстон.

На прошлой неделе Хэкстон выиграл самый дорогой турнир серии PokerGO Cup с бай-ином 50 000 долларов, заработав в Лас-Вегасе более полумиллиона. Теперь американский покер-про добавил к своему банкроллу семизначную сумму за победу в турнире суперхайроллеров на PCA.