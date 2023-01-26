Фестиваль Caribbean Adventure триматиме до 3 лютого, а серед перших турнірів організатори одразу поставили подію з бай-іном 100 000 доларів. Super High Roller зібрав 49 входів, забезпечивши 7 призових місць.

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За фінальним столом зібралися виключно зірки покеру. Запекла боротьба за неймовірні призи звела у 3-макс Айзека Хекстона, Сета Девіса та Адріана Матеоса. Гравці вирішили укласти угоду, отримавши приблизно однакові виплати.

Після догравання у турбо-форматі головний трофей PCA забрав Хекстон (1 082 230 доларів призових), другим став Девіс (1 078 347 доларів), третім із найбільшим призом Матеос (1 095 903 доларів). Іспанець вкотре підтвердив статус найкращого покериста своєї країни.

Не пам'ятаю, щоб я вигравав 2 великих турніри поспіль. Фіналка минула без пригод. Постфлопу особливо не було. Мені просто заходили гарні карти, суперникам здавали набагато гірше – так я зібрав усі фішки, – прокоментував свою перемогу Айзек Хекстон.

Минулого тижня Хекстон виграв найдорожчий турнір серії PokerGO Cup із бай-іном 50 000 доларів, заробивши у Лас-Вегасі понад півмільйона. Тепер американський покер-про додав до свого банкролу семизначну суму за перемогу у турнірі суперхайролерів на PCA.