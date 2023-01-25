Головною перемогою у житті Адріана Матеоса, безперечно, залишається перший браслет Світової серії покеру в Мейн Івенті. Проте цей трофей став лише початком його успішної кар'єри.

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У 22 роки іспанець мав уже 3 золотих браслети WSOP. Потім він почав активно брати перемоги на Європейському покерному турі та успішно розвиватися в онлайні. Тепер 28-річний Адріан Матеос очолює рейтинг Hendonmob в Іспанії, маючи понад 30 000 000 доларів призових, та займає 16-й рядок у рейтингу All Time Money List.

Адріан Матеос із браслетом WSOP / Фото PokerNews

На подкасті у Даніеля Кейтса він розповів, що закохався у покер одразу. У 14-15 років зовсім юний Адріан Матеос мріяв про великі гроші, тому для навчання обрав економічний факультет. Поки йому заборонялося відвідувати казино, старанно вивчав тонкощі гри. У 18 років готувався розпочати професійну кар'єру.

Він грав цілодобово, дивився багато відео, записи фінальних столів. Ще коли був студентом мадридського університету, вже чимало вигравав. Після 6 місяців навчання вирішив переїхати до Лондона, щоб разом з іншими гравцями жити та розвиватися. Батьки були проти, але після першої великої перемоги сина змирилися з його вибором.

Адріан Матеос із трофеєм Європейського покерного туру / Фото PokerNews

У 19 років Адріан Матеос виграв свій перший мільйон доларів. Щоб відсвяткувати цей успіх, іспанець влаштував вечірку з друзями на Ібіці, де компанія веселилася цілий тиждень. Матеос зізнався, що заплатив тоді понад 40 000 доларів.

Пам'ятаю, як казав своєму другові: "Подивишся, я гратиму на EPT і на WSOP Europe". А потім я виграв і EPT, і WSOPE. Мої мрії здійснилися, – пригадує початок кар'єри Матеос.

Коли Адріан Матеос познайомився з покером, то грав в онлайні всі можливі дисципліни. Однак МТТ-турніри його подобалися найбільше. Складалося одразу на початку кар'єри: у дебютному SCOOP він виграв 300 000 доларів і вийшов за фінальний стіл у Main Event. Тепер Матеос не пропускає жодної великої серії в онлайні, граючи практично у всіх найпопулярніших покер-румах.

Свій перший хайролерський турнір іспанець зіграв у 20 років. Швидко зрозумів, що хайролери не набагато сильніші за нього. Зараз уже Матеос є одним із найбільш небажаних суперників за столом для будь-якого хайролера. Нині Адріан поставив собі конкретну ціль у покері – отримати банкрол для гри 10 000 000 доларів.