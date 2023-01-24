Мейн Івент зібрав 689 входів, а призовий фонд Головної події перевищив 1 000 000 євро. Найкращий результат серед українських гравців показав Борис Рожановський.

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Він пробився у третій день турніру, який розпочинали 64 спортсмени. Грали до визначення фінального столу. Українець Борис Рожановський мав середній стек, розташовуючись на 29 сходинці чип-каунту.

На жаль, наш земляк вилетів на 42 місці з виплатою 3 829 євро. У грі залишається 9 фіналістів. Чип-лідером із величезним відривом є чех Патрік Ярош. Переможець Головної події WSOP Citcuit отримає 182 150 євро.

Борис Рожановський / Фото kings-resort.com.de