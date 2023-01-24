Мейн Ивент собрал 689 входов, а призовой фонд Главного события превысил 1 000 000 евро. Лучший результат среди украинских игроков показал Борис Рожановский.

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Он пробился в третий день турнира, в котором стартовали 64 спортсмена. Играли до определения финального стола. Украинец Борис Рожановский имел средний стек, располагаясь на 29 строчке чип-каунта.

К сожалению, наш соотечественник вылетел на 42 месте и получил выплату 3 829 евро. В игре остается 9 финалистов. Чип-лидером с огромным отрывом идет Патрик Ярош из Чехии. Победитель Главного события WSOP Citcuit заберёт 182 150 евро.

Борис Рожановский / Фото kings-resort.com.de