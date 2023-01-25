Главной победой в карьере Адриана Матеоса, несомненно, остаётся первый выигранный браслет Мировой серии покера в Мэйн Ивенте. Однако этот трофей стал не единственным его крупным достижением.

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В 22 года на счету испанца было уже 3 золотых браслета WSOP. Затем он начал активно выигрывать турниры Европейского покерного тура и успешно развиваться в онлайне. Теперь 28-летний Адриан Матеос возглавляет рейтинг Hendonmob Испании с почти 30 000 000 долларов призовых и занимает 16 строчку в рейтинге All Time Money List.

Адриан Матеос с браслетом WSOP / Фото PokerNews

На подкасте у Даниэля Кейтса, он рассказал, что влюбился в покер сразу. В 14-15 лет совсем юный Адриан Матеос мечтал об огромных деньгах, поэтому позже и выбрал экономический факультет. К этому моменту, пока ему запрещалось посещать казино, Адриан усердно изучал покер, чтобы к 18 годам наконец-то начать играть всерьез.

Он сутками напролёт играл, смотрел видео, записи финальных столов. Будучи студентом мадридского университета, уже выигрывал достаточно много. После 6 месяцев обучения решил переехать в Лондон, чтобы жить и развиваться вместе с другими игроками. Родители были против, но после первой крупной победы сына успокоились.

Адриан Матеос и трофеем Европейского покерного тура / Фото PokerNews

В 19 лет Адриан Матеос выиграл свой первый миллион долларов. Чтобы отметить этот успех, испанец устроил своим друзьям вечеринку на Ибице, где компания веселилась с алкоголем и диджеями целую неделю. Матеос вспоминает, что заплатил тогда около 40 000 долларов.

Помню, как говорил своему другу: "Посмотришь, я буду играть на EPT и на WSOP Europe". А потом я выиграл и EPT, и WSOPE. Мои мечты сбылись, – рассказал Адриан Матеос.

Когда Адриан Матеос познакомился с покером, то играл в онлайне всё подряд. Но больше всего ему нравились турниры. В самом начале карьеры испанцу складывалось: на своём дебютном SCOOP он выиграл 300 000 долларов и вышел за финальный стол в Main Event. Теперь Матеос не пропускает ни одной крупной серии в онлайне, играя практически во всех самых популярных покерных румах.

Свой первый хайроллерский турнир испанец сыграл в 20 лет. Он быстро понял, что хайроллеры ненамного сильнее его. Сейчас уже Матеос является одним из самых нежеланных противников для любого хайроллера. На сегодняшний день Адриан поставил перед собой конкретную цель в покере – набить банкролл 10 000 000 долларов.