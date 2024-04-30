В предыдущем эпизоде High Stakes Poker Сантош Суварна забрал самый большой банк в истории популярного покерного шоу. Неудачник той раздачи Эндрю Робл попытался взять своеобразный реванш, но подлый ривер снова стоил американцу кучу денег.

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Самый большой банк вечера покеристы разыграли с далеко не самыми сильными стартовыми руками. Роблу раздали 8-8, у Суварны – только 5-2s. Экшена раздаче добавил Стэнли Танг (Q-Js), который на префлопе заставил соперников сброситься по 5 000 долларов, а на флопе 4-10-3 – еще по 7К. Червовая восьмерка на терне, которая довершила сет у Робла, а к двустороннему стрит-дро Суварны добавила еще и флеш-дро, заставила агрессора сойти с дистанции.



Сантош Суварна / Фото PokerNews

Робл со своим практически натсом поставил 165 000 долларов, Суварна с мощным комбо-дро был вынужден ответить и не пожалел. Червовый валет закрыл индийцу флеш и соперник увеличил выигрыш Суварны еще на 80 000 баксов на последней улице. В итоге Сантош добавил к своему стеку еще 529 000 долларов и завершил прибыльный вечер убедительным чип-лидером.