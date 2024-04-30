В попередньому епізоді High Stakes Poker Сантош Суварна забрав найбільший банк в історії популярного покерного шоу. Невдаха тієї роздачі Ендрю Робл спробував взяти своєрідний реванш, але підлий рівер знову коштував американцеві копиці грошей.

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Найбільший банк вечора покеристи розіграли із далеко не найсильнішими стартовими руками. Роблу роздали 8-8, у Суварни – лише 5-2s. Екшену роздачі додав Стенлі Танг (Q-Js), який на префлопі змусив суперників скинутись по 5 000 доларів, а на флопі 4-10-3 – ще по 7К. Червова вісімка на тьорні, яка довершила сет у Робла, а до двостороннього стріт-дро Суварни додала ще й флеш-дро, змусила агресора зійти з дистанції.



Сантош Суварна / Фото PokerNews

Робл зі своїм практично натсом поставив 165 000 доларів, Суварна із потужним комбо-дро був змушений відповісти і не пошкодував. Червовий валет закрив індійцю флеш і суперник збільшив виграш Суварни ще на 80 000 баксів на останній вулиці. У підсумку Сантош додав до свого стеку ще 529 000 доларів і завершив прибутковий вечір переконливим чіп-лідером.