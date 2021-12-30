До участия в телешоу Богдан Шинкарев был более известен, как профессиональный игрок в покер и тренер. Также он был стримером главного рума страны PokerMatch, где играет под ником "linbabaa".

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Богдан Шинкарев / Фото PokerMatch

Благодаря покеру к 29-ти годам Богдан заработал на собственную квартиру и отложил деньги на бизнес. После победы в телевизионном шоу он признался, что мечтает открыть свое заведение, но играть в покер не перестанет.

Я точно буду развиваться в кулинарии. Но если выбирать между покером и кулинарией, то я за то, чтобы покер перерос в кулинарную карьеру, но плавно. На данный момент бросать покер я не хочу, потому что это все еще моя основная работа,

– признался Богдан Шинкарев после победы.

Кроме денежного вознаграждения, победитель проекта МастерШеф получит возможность пройти обучение в одной из лучших кулинарных школ мира – Le Cordon Bleu в Париже.

Богдан Шинкарев на проекте МастерШеф / Фото из инстаграм