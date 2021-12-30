До участі у телешоу Богдан Шинкарьов був більш відомий як професійний гравець у покер і тренер. Також він був стрімером головного руму країни PokerMatch, де грає під ніком "linbabaa".

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Богдан Шинкарьов / Фото PokerMatch

Завдяки покеру Богдан у 29 років має власну квартиру та гроші для бізнесу. Після перемоги у телевізійному шоу він зізнався, що мріє відкрити свій заклад, але грати у покер буде й надалі.

Я точно буду розвиватися у кулінарії. Але якщо обирати між покером та кулінарією, я за те, щоб покер плавно переріс у кулінарну кар'єру. На цей час кидати покер я не хочу, тому що це моя основна робота,

– зізнався Богдан Шинкарьов після перемоги.

Окрім грошової винагороди, переможець проєкту МастерШеф отримає можливість пройти навчання в одній із кращих кулінарних шкіл світу – Le Cordon Bleu у Парижі.

Богдан Шинкарьов на проєкті МастерШеф / Фото з інстаграму