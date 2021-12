Трофеї Світової серії покеру та європейської версії цього турніру (WSOPE) залишаються найбажанішими для гравців з усього світу. Тепер в історії України є 7 покеристів із золотими браслетами престижних серій.

Євген Качалов

Євген Качалов назавжди залишиться в історії як володар першого браслета Світової серії покеру для України. У 2011-му році у Лас-Вегасі він обійшов 350 учасників у турнірі з 7-карткового стада та здійснив справжній подвиг за фінальним столом. Попри величезне лідерство суперника у хедз-апі, саме Євген Качалов здобув бажаний браслет WSOP та 122 909 доларів призових.

Олексій Ковальчук

Олексій Ковальчук залишається найуспішнішим українцем в історії Світової серії покеру. У 2011 році у турнірі з Холдему він заробив неймовірні 690 000 доларів, а через рік додав ще 228 000 у дисципліні Omaha/Seven Card Stud Hi-Lo. Ковальчук – єдиний в Україні володар двох браслетів WSOP.

Ігор Дубінський

Поки що остання перемога у турнірах Світової серії покеру для України належить Ігореві Дубінському з Дніпра. У 2014 році він отримав 637 000 доларів призових завдяки успіху в турнірі The Little One for One Drop із бай-іном 1 111 доларів.

Олександр Щербак

Європейська версія Світової серії покеру подарувала Україні ще чотирьох власників престижних браслетів. Першим у 2017 році відзначився киянин Олександр Щербак. У чеському Розвадові він виграв турнір із Холдему з бай-іном 1 100 євро, заробивши при цьому 117 708 євро.

Михайло Гутий

Відмінний приклад зі співвітчизника взяв Михайло Гутий. Наступного року він приніс черговий браслет WSOP Europe у скарбничку України. Нинішньому амбасадору PokerMatch не було рівних у турнірі Turbo Bounty Hunter, де луцький гравець подолав поле з 387 входів та виграв 61 000 євро.

Ренат Богданов

У 2019 році переможну браслетну традицію на WSOPE підтримав Ренат Богданов. За свої старання у недорогому турнірі Opener українець отримав понад 50 000 євро.

Андрій Любовецький

І вже цього року Україна знову пишалася своїм чемпіоном. Андрій Любовецький виграв четвертий золотий браслет WSOP Europe для країни. Киянин продемонстрував неймовірний рівень покеру у хайролерській події, де головний приз склав 518 000 євро.