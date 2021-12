Трофеи Мировой серии и европейской версии этого турнира (WSOPE) остаются самыми желанными для игроков со всего мира. Теперь в истории Украины есть 7 покеристов с золотыми браслетами престижных серий.

Интересно Как покер поборол коронавирус в 2021 году и чего ждать в 2022-м

Евгений Качалов

Евгений Качалов / Фото cardmates.net

Евгений Качалов навсегда останется в истории, как обладатель первого для страны браслета Мировой серии покера. В 2011-м году в Лас-Вегасе украинец обошел 350 участников в турнире по 7-карточному стаду и совершил настоящий подвиг за финальным столом. Несмотря на огромное преимущество соперника в хедз-апе, именно Евгений Качалов выиграл заветный браслет WSOP и 122 909 долларов призовых.

Алексей Ковальчук

Алексей Ковальчук / Фото wsop.com

Алексей Ковальчук остается самым успешным украинцем в истории Мировой серии покера. В 2011 году в турнире по Холдему он заработал невероятные 690 000 долларов, а спустя год выиграл еще 228 000 в дисциплине Omaha/Seven Card Stud Hi-Lo.

Игорь Дубинский

Игорь Дубинский / Фото pokernews.com

Последняя победа на живых сериях WSOP для Украины пока что принадлежит Игорю Дубинскому из Днепра. В 2014 году он получил 637 000 долларов призовых благодаря успеху в турнире The Little One for One Drop с бай-ином 1 111 долларов.

Александр Щербак

Александр Щербак / Фото kings-resort.com

Европейская версия Мировой серии покера подарила Украине еще четверых обладателей браслетов. Первым в 2017 году отличился киевлянин Александр Щербак. В чешском Розвадове он выиграл турнир по Холдему с бай-ином 1 100 евро, заработав при этом 117 708 евро.

Михаил Гутый

Михаил Гутый / Фото kings-resort.com

Отличный пример с соотечественника взял Михаил Гутый, который в следующем году принес очередной браслет WSOP Europe в копилку Украины. Нынешнему амбассадору PokerMatch не было равных в турнире Turbo Bounty Hunter, где Гутый преодолел поле из 387 входов и выиграл 61 000 евро.

Ренат Богданов

Ренат Богданов / Фото pokercm.com

В 2019-м году победную традицию поддержал Ренат Богданов. За свои старания в недорогом турнире Opener украинец получил более 50 000 евро.

Андрей Любовецкий

Андрей Любовецкий / Фото pokernews.com

И уже в этом году Украина вновь гордилась своим чемпионом. Андрей Любовецкий выиграл четвертый по счету золотой браслет WSOP Europe для страны. Киевлянин продемонстрировал невероятный уровень покера в хайроллерском событии по покеру, где главный приз составил 518 000 евро.